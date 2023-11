Il parco si riduce, spazio ai cacciatori 

Dopo sette anni di battaglie alla fine l’hanno spuntata i cacciatori di Pula e Capoterra: grazie alla legge approvata dal Consiglio regionale, i confini del Parco di Gutturu Mannu legati ai territori dei due paesi sono stati rivisti e corretti. Pula si riapproprierà di una fetta di zona montana pari a 1700 ettari, dove comunque non si potrà cacciare; diversa la situazione di Capoterra, che tornerà i possesso di 100 ettari in cui l’attività venatoria sarà consentita.

La Regione

Marco Porcu, assessore regionale all’Ambiente, spiega la decisione di ridurre la superficie del Parco di Gutturu Mannu: «Di fatto abbiamo seguito le posizioni assunte dalle amministrazioni locali, che – con una delibera del Consiglio comunale – avevano chiesto la riperimetrazione dei contorni del parco perché quella iniziale presentava alcuni errori. Abbiamo ascoltato la voce delle comunità locali, che da anni chiedevano alla Regione di intervenire: nel resto del Parco, che si sviluppa su un territorio di 19.750 ettari compreso tra di dieci Comuni, non ci saranno altre variazioni».

I cacciatori

Pietro Frongia, assessore alla Caccia di Capoterra, ricorda gli anni di battaglie per riottenere i 100 ettari «sottratti alle doppiette erroneamente: tutto nasce da una interpretazione sbagliata della cartografia, quando nei nostri monti hanno delimitato l’area da annettere al Parco hanno preso come riferimento una strada privata anziché quella comunale, un dettaglio non da poco visto che ha tolto una bella fetta di zona venatoria ai cacciatori di Capoterra. La restituzione alla comunità di questa porzione di territorio montano farà cessare le liti tra cacciatori, ci sarà più spazio per tutti».

Pula

Emanuele Farneti, ex assessore ai Lavori pubblici e oggi consigliere di opposizione a Pula, parla di una vittoria arrivata dopo una battaglia storica: «Da noi non ci furono errori di perimetrazione, si scelse semplicemente di ricalcare la superficie delle vecchie aree demaniali, portando via, di fatto, una porzione di territorio enorme. Inizialmente avevamo chiesto lo svincolo di 3000 ettari, alla fine si è raggiunto un accordo per sottrarne al Parco poco più della metà».

Gli ambientalisti

La legge della Regione che corregge la mappa del parco di Gutturu Mannu non piace però agli ambientalisti: l’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico ha presentato una segnalazione al Governo di Roma: «Si tratta di una decisione priva di alcun senso - spiega il presidente, Stefano Deliperi - per anni, in maniera capziosa, sono state diffuse false informazioni per far credere alla gente che all’interno del Parco fosse preclusa qualsiasi attività. Oltretutto la Regione non poteva prendere una decisione simile senza consultare gli enti locali che fanno parte del Parco».

