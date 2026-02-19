Il parco Scarzella diventa sede di esami universitari 

Compie un ulteriore passo in avanti e non smette di riservare sorprese la seconda annualità del progetto contro la povertà educativa “Three, open space activities for students, teachers and families”: domani, la sede dell’associazione Scarzella, ospiterà, nell’omonimo parco, addirittura un’ufficiale sessione di esami universitari. Si tratta dell’esame relativo al corso di laurea specialistica in “Semiotica dei new media e strategie editoriali” che attiene al corso di laurea magistrale in “Giornalismo e informazione web” dell’università degli studi di Cagliari. A partire dalle 10, nella suggestiva sede del parco Scarzella, saranno presenti la docente e Prorettrice alla Comunicazione Elisabetta Gola e le studentesse del corso di laurea che sosterranno la sessione d’esame. Insieme a loro non mancherà parte dei 120 studenti dai 6 ai 18 anni di Domusnovas, Musei e Villamassargia (dell’istituto comprensivo Meloni di Domusnovas e dell’agrario Beccaria di Villamassargia) che sono i protagonisti del progetto gestito e coordinato dall’associazione Scarzella. «Oltre alle tante attività di formazione previste - fa sapere l’associazione - il fine ultimo di questa seconda annualità è proprio quello di arrivare ad ideare e scrivere, insieme all’università, la guida dello studente a misura di bambino».

