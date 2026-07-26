Il parco Rosmarino ospiterà anche un’area fitness 

La riqualificazione di un parte del parco Rosmarino prende forma. Con alcune novità: da alcuni giorni è possibile osservare la realizzazione di un nuovo sentiero nell'area sportiva di via Puglie, dove presto verrà costruita una moderna area fitness e un nuovo parco giochi. «La pista - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - è stata realizzata con un duplice scopo: sarà connessa al tracciato principale della pineta e avrà anche la funzione di connettersi con la pista ciclo-pedonale».

Pista che (inglobata tuttavia in un altro progetto) partirà dalle pendici est del parco in via Puglie, seguirà il canale tombato e arriverà nel nuovo parco lineare del rio Cannas. Il sentiero appena realizzato è dunque l'embrione del gigantesco anello ciclo pedonale che partirà dal parco Rosmarino e, usciti da Carbonia, conduce a San Giovanni Suergiu, Tratalias (da completare) e Sant'Antioco. I lavori nel parco Rosmarino sono cominciati nella zona dei laghetti e del parco giochi, prevedono un finanziamento di oltre un milione di euro anche se per il momento le attività di ripristino sono limitate al settore est della pineta. Nel punto in cui in questi giorni è stato realizzato il nuovo sentiero, esiste già da una decina d'anni una palestra e un campo di calcetto in erba sintetica che tuttavia ha più volte scontato l'assalto dei teppisti.

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