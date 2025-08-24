«Il parco Rolandi dimenticato» 

La gestione del parco comunale “Rolandi”, grande polmone verde nell’area compresa tra le vie Trieste e Rinascita, a San Gavino, è scaduta da quasi tre mesi e ad oggi non si vede chi possa prendersene cura garantendo l’apertura di importanti servizi come i bagni o il bar-punto ristoro. Così intere famiglie e anziani possono frequentare l’area verde per trovare un po’ di refrigerio alle calde e afose giornata estive ma non possono usufruire di servizi essenziali e molti miglioramenti restano da fare.

«Il parco è stato trascurato sotto tutti i punti di vista – evidenzia il consigliere comunale di minoranza Bebo Casu –. Si ripetono le assegnazioni per periodi brevi perché non è stato fatto il bando per l’affidamento di una gestione pluriennale. Sono state fatte pulizie saltuarie e non sono state investite le somme necessarie, seppur disponibili, per migliorare l’area giochi che ha bisogno di controlli costanti per la sicurezza».

Da qui le accuse di una cattiva gestione dell’area verde dove spesso i cestini dei rifiuti sono poggiati per terra, mentre quello all’ingresso di viale Rinascita risulta in parte danneggiato. Più volte si è parlato della gestione futura e di idee per migliorare il parco ma rimane molta strada da fare. «L’amministrazione – aggiunge Bebo Casu – si è concentrata troppo sullo scalo merci della vecchia stazione per un unico giorno di utilizzo e si è dimenticata del parco che poteva essere utile per alcune iniziative primaverili e utilizzato durante tutta l’estate dai bambini che se hanno bisogno di far pipì devono andare dietro gli alberi».

Intanto, l’amministrazione comunale ha deliberato di investire 100mila euro nella variazione di bilancio per la riqualificazione del parco. Il sindaco Stefano Altea illustra il piano d’azione. «Con le somme a disposizione, e altre da rinvenire in altri capitoli dedicati al decoro urbano, siamo certi che San Gavino potrà dotarsi di uno dei parchi urbani più attrattivi del territorio che consentiranno alle nostre famiglie - e quelle dei paesi limitrofi - di godere tutto l’anno di uno spazio accogliente e ricreativo. Vogliamo fornire un servizio continuativo per 365 giorni all’anno».

