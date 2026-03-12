Il parco Matteotti diventerà il giardino della Sala Pira 

Un’oasi senza vandali ma pieno di famiglie, da vivere tutti i giorni. Parte la nuova fase della riqualificazione del parco Matteotti che dopo l’abbellimento con il prato verde, la riattivazione della fontana, le potature e la riapertura dei bagni, si prepara a nuovi interventi ma soprattutto ad ospitare una serie di iniziative.Il giardino al centro della città è pronto a diventare una sorta di appendice dello Spazio Pira, proprio lì a due passi, con le associazioni che potranno sfruttare anche gli esterni.

Il progetto è stato presentato nei giorni scorsi dall’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, a cittadini e associazioni. L’iniziativa si inserisce nel percorso di partecipazione già avviato per la rigenerazione dello Spazio Pira, promosso insieme a Liberitutti e Domu Mia Aps. L’obiettivo è avviare un percorso partecipato di ascolto e condivisione per rafforzare il ruolo del parco Matteotti come luogo di incontro, socialità, benessere e vivibilità urbana. Un dialogo aperto con la comunità per costruire insieme il futuro di uno spazio che appartiene a tutti.

«Quello dei giorni scorsi», spiega Camboni, «è solo uno degli incontri partecipati dedicati al parco Matteotti. L’amministrazione ha destinato fondi, 200 mila euro, per la pianificazione e per realizzare opere per rendere sempre più fruibile il giardino». Il parco diventerà «una sorta di prolungamento esterno dello Spazio Pira per iniziative e manifestazioni». Un parco che torna ad essere, «il parco di tutti, delle famiglie. Sarà abbattuta un’inferriata per renderlo ancora più accogliente e per ricavare altri spazi , sarà realizzata un’area cani e così via». La partenza è prevista già prima dell’estate in modo da avviare una ricca programmazione. D’altronde una delle iniziative più riuscite lo scorso anno era stata “Pinta Quartu”, che aveva colorato il parco con artigiani e concerti fino a tarda notte e che aveva richiamato tantissime persone. Quest’anno dovrebbe essere anticipata alla primavera.Inaugurato un anno fa, lo Spazio Pira era stato oggetto di un progetto di riqualificazione che aveva restituito la struttura di via Brigata Sassari ai cittadini e alle associazioni che erano così riuscite ad avere anche una sede.

«Sarebbe davvero bello se il parco ospitasse le iniziative» dice una residente Anna Marras, «per quanto mi riguarda mi piacerebbe che facessero serate di ballo. Molto spesso qui non si può venire perché la sera è frequentato da brutta gente, così invece sarebbe un’altra cosa e soprattutto d’estate ci sarebbe qualcosa da fare».

