Il parco mai nato invaso dalle erbacce 

Pazienza agli sgoccioli tra i residenti della zona tra via Marconi e via Torricelli a Sestu. Qui sarebbe dovuto nascere un parco, ma i lavori si sono interrotti a metà e l’erba cresce senza controllo. Un disagio importante per gli abitanti della zona perché l’erba invade anche il marciapiede, rendendo difficile anche uscire di casa e fare una passeggiata. Il problema è ben noto anche in Comune. Il parco dovrebbe essere realizzato come pagamento dei cosiddetti oneri di superficie dai proprietari del capannone dove è stato realizzato il grande supermercato lì a fianco. Ma i lavori sono andati avanti a singhiozzo tra una sosta e l’altra, e si trascinano da almeno due anni. Recentemente il Comune ha sollecitato ancora la ditta ottenendo la promessa che le operazioni dovrebbero riprendere a breve. Intanto però potrebbe forse essere il Comune ad attuare un intervento “tampone”, per risolvere almeno il problema.

RIPRODUZIONE RISERVATA