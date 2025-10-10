Il parco mai nato di via San Paolo 

Housing sociale, parco urbano, parcheggi di scambio, campi sportivi. Una riqualificazione che avrebbe trasformato Santa Gilla, Sant’Avendrace e via San Paolo in un nuovo polmone verde e sportivo all’ingresso del capoluogo. Il progetto, per il momento, esiste solo nelle carte dei progettisti, mentre l’area – nonostante le recinzioni - si sta lentamente trasformando in quello che era, una discarica con erbacce e rifiuti di ogni tipo. Da quel masterplan da 17,95 milioni di euro, reso possibile dal “Bando periferie” che avrebbe dovuto far rinascere una grande fetta di quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu, per il momento ha visto la luce solo l’ecocentro, che oltretutto svolge un ruolo depotenziato a causa dei lavori nella stazione di scambio dell’ex inceneritore di San Lorenzo, che rimane ancora misteriosamente chiusa.

Carcasse e rifiuti

Il progetto per la riqualificazione risale al 2017. In otto anni, in via San Paolo, dal ponte della statale 195 a via Campo Scipione, sino all’incrocio con la strada che porta in via Po, è stato fatto poco, se non combattere estenuanti battaglie legali e bonificare la zona. All’interno delle aree recintate inquietanti sacconi bianchi e carcasse di auto. Le curve sono diventate il posto ideale dei “lanciatori di sacchetti”, mentre nell’ex campo da calcio si trova di tutto.

I progetti

Matteo Lecis Cocco Ortu è l’assessore della Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale. «Stiamo lavorando alla stesura dei due bandi. Abbiamo a disposizione 4 milioni di euro. Un finanziamento ottenuto prima della pandemia, quando i prezzi per la realizzazione delle opere non erano certo quelli attuali. Siamo stati costretti ad aggiornare il prezziario e il master plan». Per il parco “educativo-sportivo” di Santa Gilla mancano all’appello 13,95 milioni di euro. «Per il momento procederemo con la gara per la riqualificazione di via Campo Scipione». E il resto? «Serviranno ulteriori finanziamenti. La nostra urgenza è spendere bene le risorse del vecchio progetto poi procederemo con il parco. Non è un problema di risorse, ma autorizzativo».

Abbandono e degrado

«Nel 2020, nell'ambito del più vasto programma per la riqualificazione e la sicurezza del quartiere di Sant’Avendrace, progetto rimasto sostanzialmente al palo, risultavano stanziati 2 milioni di euro per la bonifica e la realizzazione di un parco urbano a San Paolo, in un'area che continua a versare in uno stato di abbandono e degrado», afferma Giuseppe Farris, consigliere d’opposizione e componente della Commissione urbanistica. «A mio avviso con le risorse attualmente disponibili, l'obiettivo strategico prioritario da perseguire, anche in previsione della futura realizzazione del parco, sarebbe quello di aumentare la connessione dell'asse di via San Paolo con via Santa Gilla da una parte e via Sant’Avedrace e Trieste dall'altra». Per Alessandra Zedda, anche lei consigliera d’opposizione e componente della Commissione urbanistica, «Lo stallo in cui si trova penalizza doppiamente un area già segnata dall’incompiuta di Tuvixeddu e Tuvumannu».

