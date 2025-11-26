VaiOnline
Cardedu
27 novembre 2025 alle 00:15

Il parco giochi rinasce dalle ceneri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il portafogli di opere pubbliche s’è ingrossato. Dentro, il sindaco Marcello Vacca conta 1,6 milioni di euro per interventi che candidano il centro abitato e il lungomare a un paese più accogliente e sicuro. L’amministrazione opera da Museddu a Perdupili, passando per il parco giochi e la viabilità. «Per la strada di Museddu - dice il primo cittadino - abbiamo ottenuto un finanziamento di 400mila euro. Per il parco giochi altri 300 ma su questo intervento abbiamo stanziato un finanziamento di bilancio di altri 100mila euro così da far rinascere un’area in stato di abbandono. Ulteriori 30mila sono destinati al parco giochi di Museddu chiuso da tre anni». Il Comune, che cerca di potenziare l’organico, da anni ridotto all’osso, sta appaltando anche lavori di potenziamento dell’illuminazione (100mila euro) e degli impianti del fotovoltaico di Perdupili e Museddu. Capitolo a parte la viabilità: pronta la posa di dissuasori e relativa cartellonista. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Incidenti sul lavoro, è sempre dramma Sassari maglia nera

L’Isola ha pianto sedici morti nei primi otto mesi di quest’anno 
Gianfranco Locci
La storia

«I miei 100 anni? Un lungo, splendido giro di giostra»

I suoi intrattenimenti viaggianti nelle sagre di mezza Sardegna 
Ignazio Pillosu
Finanziaria

Per la manovra si cerca un miliardo

Aumenta (da 2 a 2,5 punti) l’Irap sulle banche, intesa su affitti brevi e Isee 
Il caso

Il legale lascia la famiglia nel bosco

«Sono contro ogni soluzione, anche abitativa». Il nuovo team prepara il ricorso 
usa

Assalto a due passi dalla Casa Bianca

Colpiti in una sparatoria due militari della Guardia Nazionale: sono gravi 