Il parco giochi rinasce dalle ceneri 

Il portafogli di opere pubbliche s’è ingrossato. Dentro, il sindaco Marcello Vacca conta 1,6 milioni di euro per interventi che candidano il centro abitato e il lungomare a un paese più accogliente e sicuro. L’amministrazione opera da Museddu a Perdupili, passando per il parco giochi e la viabilità. «Per la strada di Museddu - dice il primo cittadino - abbiamo ottenuto un finanziamento di 400mila euro. Per il parco giochi altri 300 ma su questo intervento abbiamo stanziato un finanziamento di bilancio di altri 100mila euro così da far rinascere un’area in stato di abbandono. Ulteriori 30mila sono destinati al parco giochi di Museddu chiuso da tre anni». Il Comune, che cerca di potenziare l’organico, da anni ridotto all’osso, sta appaltando anche lavori di potenziamento dell’illuminazione (100mila euro) e degli impianti del fotovoltaico di Perdupili e Museddu. Capitolo a parte la viabilità: pronta la posa di dissuasori e relativa cartellonista. (ro. se.)

