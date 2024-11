Il Parco geominerario tornerà a Villa Pertusola 

Nei primi mesi del prossimo anno la sede ufficiale del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna tornerà nella location storica di “Villa Petursola” ad Iglesias.

I lavori

Ad annunciare l’imminente trasferimento è il direttore dell’ente Fabrizio Atzori: «Era necessario intervenire sull’edificio in modo importante, con delle manutenzioni straordinarie che, avendo interessato anche il consolidamento dei solai, il rifacimento del tetto e svariati interventi sui locali interni, hanno comportato determinate tempistiche. I lavori ora proseguono spediti e contiamo di riportare ad Iglesias la sede storica del Parco fra il febbraio ed il marzo 2025».La sede è ubicata a breve distanza da via Cattaneo, in un edificio che fino al 1969 aveva ospitato gli uffici della “Società Mineraria Pertusola” e che negli anni precedenti, a causa della necessità di interventi di ristrutturazione considerati non più rimandabili, venne cantierato. Da qui il conseguente trasferimento della sede del Parco nella Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. Un trasloco che seppure temporaneo, aveva sollevato diverse polemiche per via dello statuto dell’ente, il quale prevede l’ubicazione della sede operativa ed ufficiale nella città d’Iglesias.

L’attesa

A poco più di 4 anni di distanza i lavori sembrano essere giunti al termine, ponendo così la parola fine alle diatribe campanilistiche nate quando ci fu lo spastamento a Carbonia: «Quello che è previsto dallo statuto non può essere modificato permanentemente, è chiaro però che se si presenta un’esigenza impellente di ristrutturazione dello stabile, la dinamica verificatasi è accettabile. - dichiara il sindaco Mauro Usai - In ogni caso l’ubicazione della sede ha un’importanza relativa. Se dovessi scegliere fra l’avere gli uffici del parco a Iglesias, o dallo stesso, avere gli interventi utili a tutela del patrimonio del Parco geominerario, sceglierei senza dubbio quest’ultima».La mancanza della sede legale dalla cittadina mineraria aveva aizzato le polemiche dell’opposizione, che fin da subito aveva puntato il dito sul governo cittadino, reo a detta dei contestatari di non essersi adoperato adeguatamente per trovare una temporanea collocazione in modo da non consentire il trasloco a Carbonia. Se per Antonio Zedde (consigliere d’opposizione di Nuova Iglesias) il ritorno della sede legale a Villa Petursola rappresenta un motivo di grande soddisfazione, per Luigi Biggio, capogruppo di FdI, rimane la responsabilità oggettiva da parte del Comune: «Si sarebbe dovuta trovare fin dal principio una soluzione in grado di continuare ad ospitare il comando dell’ente - spiega - mettendo a disposizione dei locali comunali, come quelli distanti poche centinaia di metri di Villa Boldetti. È una bella notizia il ritorno della sede ufficiale, ma il trasferimento a Carbonia che si è protratto a lungo, poteva essere evitato».

