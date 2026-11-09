Il parco geominerario prova a rientrare nella rete dell’Unesco 

Obiettivo Unesco. Non è un mistero che dopo la clamorosa espulsione dalla Rete mondiale dei geoparchi del 2019 e il cambio alla direzione dell’ente, affidato nel 2023 a Fabrizio Atzori, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna ambisse a rientrare nel circuito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

La rete dei Comuni

Un traguardo fondamentale per il rilancio del primo parco geominerario riconosciuto al mondo, che per caratteristiche geologiche, ambientali e paesaggistiche, e il patrimonio storico e culturale del territorio che abbraccia estendendosi su 86 Comuni, rappresenta un unicum nel Mediterraneo. E come tale andrebbe trattato. Intanto, il primo passo per riottenere il bollino Unesco è stato fatto giovedì con l’incontro che si è svolto a Carbonia tra i vertici del Pgsas, diversi esponenti politici e una delegazione internazionale reduce dai sopralluoghi in alcuni dei siti più significativi della zona, tra i quali la galleria Henry e il borgo minerario con laveria di Buggerru, Porto Flavia e la grotta di Santa Barbara. Un confronto funzionale alla candidatura dell’eredità mineraria di tutta l’Isola a Patrimonio dell’umanità. Promossa dal Comune di Buggerru, capofila del progetto, insieme al Parco geominerario, alla Fondazione del Cammino minerario di Santa Barbara e alla Fondazione speleologica sarda, la “Sardinian Mining Heritage - Towards a World Heritage Nomination” punta a valorizzare un patrimonio di oltre 8mila anni di storia attraverso il riconoscimento universale dell’eredità materiale e immateriale dell’epopea mineraria sarda. E non è detto che la freccia non vada a bersaglio.

Riconoscimento mondiale

Le sensazioni al termine della tavola rotonda che ha coinvolto i sindaci del territorio, il consulente della Regione autonoma della Sardegna per il progetto Einstein Telescope, Raffaele Marras, l’assessora regionale ai Beni culturali, Elisabetta Pani, e gli esperti incaricati di dare un primo parere sulla candidatura, che verrà presentata tra qualche mese, sono senz’altro positive. «Si è trattato di un evento davvero importante per la nostra candidatura. Abbiamo colto con favore tutti i contributi e anche le critiche», dice la sindaca di Buggerru Laura Cappelli. «Oggi condividiamo l’impegno a offrire al mondo un unico prodotto culturale, ambientale e storico, che trova naturale sintesi nel Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, nel quale tutti ci riconosciamo», le fa eco il sindaco di Iglesias Mauro Usai, presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara.

La grande chance

Soddisfatto anche il commissario straordinario del Parco Geominerario, Roberto Curreli: «L’incontro si è rivelato particolarmente significativo non solo per l’autorevolezza degli interlocutori, ma soprattutto per le indicazioni e i preziosi consigli che ci sono stati offerti per il buon esito della candidatura». Dunque, Atzori. «Per il Parco la conferenza tecnico-politica di valutazione per la candidatura Unesco non è che il primo di tre appuntamenti molto importanti», annuncia il direttore del Pgsas: «Il 4 dicembre, nel giorno della festa di Santa Barbara, patrona dei minatori, è prevista l’inaugurazione dopo la ristrutturazione di Villa Pertusola, storica sede del Parco a Iglesias, mentre il 16 dicembre celebreremo i 25 anni del Parco». Un quarto di secolo che meriterebbe di essere celebrato con un altro e altrettanto prestigioso traguardo.

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