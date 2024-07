«Il parco eolico off shore incompatibile con l’ambiente» 

«La mega centrale eolica off shore che Ichnusa Wind Power vorrebbe installare davanti alla costa del Sulcis è incompatibile con l’ambiente». Il Gruppo di intervento giuridico ha presentato osservazioni al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale in corso sul progetto da 504 megawatt, chiedendo che l’impianto sia dichiarato incompatibile con l’ambiente. Le perplessità più grandi del Grig riguardano gli effetti delle pale eoliche galleggianti sulla fauna.

Pericoli per l’ambiente

«A parte la visibilità dalle coste dell’isola di San Pietro, 19 miglia marine non garantiscono certo la sparizione dall’orizzonte di torri eoliche alte centinaia di metri - si legge in una nota del Gruppo di intervento giuridico - i principali elementi di pericolo per l’ambiente riguardano la tutt’altro che verificata interferenza con le rotte migratorie dell’avifauna selvatica, con particolare riferimento alla colonia di falco della regina che nidifica nell’isola, e della fauna marina, in particolare del tonno rosso, autentico simbolo identitario della comunità carlofortina. Non risultano chiari poi gli effetti diretti e indiretti sulla navigazione, sulla pesca e in caso di incidenti, ad esempio la caduta di rotori o aerogeneratori». Partendo da queste perplessità sulla fauna, il Grig ha inviato le osservazioni sul progetto al Ministero.

Le osservazioni

L’associazione ambientalista già nel 2021 ha presentato un atto di opposizione alla richiesta della società per una concessione demaniale marittima trentennale in assenza di qualsiasi atto autorizzativo. La Capitaneria di Porto aveva accolto l’istanza e sospeso l’iter ma nel frattempo la Ichnusa Wind Power ha presentato il progetto al Mase, ora è in corso la Via. Il Grig ha presentato le osservazioni ed è in buona compagnia. Nelle scorse settimane i Comuni di Portoscuso, Carloforte, Iglesias e nei giorni scorsi Buggerru hanno approvato nei rispettivi Consiglio comunali un ordine del giorno di contrarietà al progetto e preoccupazione per gli effetti dell’impianto, atti inviati al Ministero. Intanto una task force ministeriale ha svolto un sopralluogo per verificare gli aspetti del progetto del maxi parco eolico off shore. «Il 17 luglio scadono i termini per presentare le osservazioni alle integrazioni della società - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - noi, con altri Comuni, abbiamo approvato un documento già spedito al Mase. Nei giorni scorsi abbiamo saputo per vie traverse del sopralluogo ministeriale: un atteggiamento da colonizzatori, non da chi sta vicino alla gente. Noi non siamo contrari alle rinnovabili, stiamo già facendo la nostra parte, ma questi impianti non devono recare danni al nostro paesaggio e alle nostre attività. Tra l’altro gli incentivi ai parchi di rinnovabili vengono pagati anche con le nostre tasse, non possono tradursi in un danno per la nostra economia».

Portoscuso

A Portoscuso la battaglia non interessa solo l’eolico off shore. Il Consiglio infatti si è espresso anche contro un maxi parco fotovoltaico da 200 ettari, quello della Myt Sardegna srl. Sullo stesso progetto di fotovoltaico ha presentato osservazioni il Comitato Nuraxino. «È un’assurdità - dice Giancarlo Ballisai - occuperebbe 200 ettari, tra l’altro in molti punti sovrapponendosi con il parco eolico già esistente dell’Enel. Questo assalto deve essere fermato».

