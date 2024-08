«Il parco eolico? È stato un errore» 

«Affittare i terreni per un parco eolico? Un errore da non ripetere». Fortunato Ladu, imprenditore agricolo di Pabillonis, è il proprietario dei terreni su cui sono installate tre delle nove pale eoliche nel territorio comunale. Con il parco eolico che sta per compiere vent'anni, Ladu riflette sulle decisioni passate e sul futuro del progetto, escludendo la possibilità di rinnovare la disponibilità dei suoi terreni per un eventuale potenziamento. «Quando decisi di cedere il terreno per le torri, uno degli incentivi principali era garantire un introito sicuro per il Comune di Pabillonis e per quanto mi riguarda, la loro avventura è arrivata al capolinea», assicura Ladu, «Le condizioni sono cambiate nel tempo».

Dietrofront

Ladu ricorda che, all'inizio, il progetto aveva portato benefici economici sia a lui sia ai comuni, ma successivamente la situazione è mutata e le compensazioni ribassate. «Anni fa, la società responsabile del parco eolico smise di pagare quanto dovuto ai Comuni, secondo le normative vigenti. Senza quel supporto, non vedo motivo di continuare a lasciare i miei terreni a Friel, che ha sede fiscale in Trentino. Il parco è ormai obsoleto e non sono disposto a facilitare un eventuale aggiornamento alle attuali condizioni poco favorevoli».

I numeri

La situazione economica è complicata ulteriormente dal fatto che l'impianto eolico, composto da 35 turbine alte 80 metri con una potenza installata di 70 MW, produce energia sufficiente per circa 44.000 famiglie, come dichiarato sul sito della compagnia. L’ impianto paesaggisticamente prevedeva un indennizzo irrisorio della società al Comune, basato sulla percentuale del ricavato annuo, che poi, dopo vicissitudini burocratiche, è diventato sempre meno. Per le nove turbine di Pabillonis 78mila euro annui, 8600 circa per turbina, a fronte dell’oltre milione di euro che genera ogni trecentosessantacinque giorni una di quelle pale eoliche.

Nei terreni della famiglia Mancosu a pochi chilometri da Pabillonis e in territorio di Guspini si trova un’altra turbina dello stesso parco eolico che occupa 1.600 metri quadrati di terreno.«“La famiglia ha concesso l’uso della superficie e riceviamo un affitto annuo di poche migliaia di euro. - spiegano i fratelli Mancosu - Tuttavia ci sono le tasse da pagare in base alle aliquote e dobbiamo affrontare le difficoltà burocratiche legate alla rendita catastale della turbina, che supera i 7.000 euro. Ogni anno, durante la dichiarazione dei redditi, dobbiamo dimostrare che riceviamo solo l'affitto e non i ricavi».

