«Il parco eolico danneggerebbe il nostro sviluppo» 

Il parco eolico di Perd’e Cuaddu non è in linea con la politica di sviluppo che il territorio sta portando avanti basato sulle peculiarità del paesaggio e sul turismo. Di questo ne è convinto il sindaco Luca Pilia che in questi giorni, insieme ai colleghi dei paesi coinvolti (Nurallao, Nuragus e Genoni) e al comitato spontaneo stanno cercando di portare avanti la battaglia del no al parco eolico. «Abbiamo posto problemi tecnici», dice, «perché l’area che si trova attorno all’impianto è ricca di siti archeologici, di corsi d’acqua; vicino si trova anche il lago, l’impatto visivo e ambientale è tanto, senza dimenticare che la produzione non avrebbe nessuna ricaduta per le comunità».

Ma la battaglia non sarà facile, il sindaco ne è cosciente: «Dal progetto si capisce che quel parco potrebbe essere ingrandito: si sta costruendo una nuova cabina e ci sono investimenti importanti nell’infrastruttura, peraltro la normativa favorisce lo sviluppo delle energie rinnovabili, in ogni caso è difficile fare previsioni su come si evolveranno le cose». Esiste un precedente poco confortante che riguarda sempre Perd’e Cuaddu e l’impianto fotovoltaico contro il quale si era schierata l’amministrazione guidata da Orlando Carcangiu.

