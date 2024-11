Il parco è pronto ad accogliere i visitatori 

Poco meno di un chilometro immerso nel verde, con panchine, fontane, luci soffuse la notte, aiuole e piccole, quasi intime, piazzette. ù

A pochissimi giorni dal collaudo definitivo che inizia domani e che ne sancirà l’apertura ufficiale, si presenta come un angolo quasi totalmente riscattato dal degrado che ha dominato da 80 anni il nuovo parco lineare realizzato sulla sponda ovest del fiume Rio Cannas. Nasce con un milione di euro che deriva da un vecchio progetto di risanamento urbano: la zona sud fra corso Iglesias e via Cannas. Domani mattina parola definitiva a Comune e impresa che valuteranno il lavoro svolto e i correttivi. Ma intanto il parco è una realtà che va da via Lucania a viale Trento e che proseguirà nel secondo e poi terzo lotto da viale Trento a via Angioy. L’accesso al parco può avvenire dal lato via Cannas e un tratto di corso Iglesias, in ogni punto sino però al nuovo ponte in ferro. Lo consentono vialetti in sampietrini che conducono a due piste, in granito e in cemento architettonico marrone, una pedonale l’altra ciclabile. Corrono a fianco a prati ben curati (per ora in gestione Somica), vitigni, piante, e puntellati da fontanelle e panchine in granito. L’area dell’attuale skate park, realizzato circa 15 anni fa dai giovani del posto sotto il ponte in ferro (in cui è in corso la messa in sicurezza) ha i mesi contati: verrà trasferito nel secondo lotto. Con un fondo di 50 mila euro legati alla finanziaria regionale gli spazi sotto il ponte verranno recuperati e ricongiunti al parco. Le due piste proseguono parallele sino a viale Trento e il parco si allarga a destra in piccole piazzette e giardini alberati. Dall’imbrunire è possibile “vivere” il parco grazie a diffusi lampioncini. Poi i tracciati convergono in viale Trento e da lì procederanno verso il campo Santa Barbara. «Concluso questo primo lotto - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - occorre eseguire ora la pulizia, sistemare i collegamenti fra il marciapiede e i percorsi, ripristinare le fontanelle, collocare i cestini, pulire le panchine». Fruire del parco significherà però non far finta di non vedere le oscenità nei terreni Area che esulano dal progetto ma che per forza fanno parte del compendio: baracche in lamiera, scocche di auto, rifiuti, i ruderi di una vecchia falegnameria.

