Il parco e la Casa maiorchina per i futuri matrimoni civili 

Dalla primavera prossima gli sposi potranno celebrare il loro matrimonio nel parco comunale. «L’idea del parco è nata perché, visto che la richiesta di matrimoni civili è aumentata, volevano dare la possibilità di scegliere una location diversa rispetto a quelle già conosciute - spiega il sindaco Gianluca Atzeni - Un nuovo spazio in cui celebrare i matrimoni nel periodo primaverile, estivo o autunnale, visto anche lo spazio che si propone per accogliere un numero alto di invitati». Così, oltre al Municipio e alla Casa maiorchina, anche il parco comunale di via d’Itria potrà ora diventare la cornice per le coppie che volessero celebrare il matrimonio nella bella stagione.

«Dopo l'approvazione del regolamento per i matrimoni e le unioni civili in consiglio comunale - così l’assessore alla Cultura Pierpaolo Porcu - abbiamo deciso di dare alle coppie villamaresi la possibilità di pronunciare il loro sì anche in un luogo all'aperto». Con l’approvazione del regolamento è stato definito anche il tariffario: matrimonio gratuito per chi sceglie la sala giunta del Comune, cento euro per chi opta per la Casa maiorchina, mentre sposarsi immersi nel verde del parco comunale avrà un costo di 150 euro. Nei giorni festivi, non saranno celebrati matrimoni in Comune. «È possibile - aggiunge Porcu - che in un prossimo futuro possano essere individuati e autorizzati, per la celebrazione dei matrimoni, anche altri luoghi caratteristici del paese».

RIPRODUZIONE RISERVATA