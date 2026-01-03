«Il parco è diventato una grande pattumiera, subito le telecamere» 

Era un parco è diventato una pattumiera. Paradossale la situazione che si è venuta a creare nel giardinetto in via Marconi all’incrocio con via Merello.

Nei giorni scorsi i giardinieri dell’Avr la ditta responsabile della manutenzione del verde pubblico, hanno raccolto tre interi mastelli di escrementi di cani. Questo perché i proprietari portano i loro animali e non si preoccupano di utilizzare le bustine.

«È un’indecenza» commenta una frequentatrice del giardino, Maria Zedda, «dovrebbero mettere delle telecamere perché non è possibile che si sia arrivati a ridurre il parco in questo modo. Potrebbe essere uno spazio carino e invece è un letamaio».

E pensare che proprio di recente l’area verde era stata oggetto di restyling con la sistemazione del prato verde e la potatura delle siepi ma proprio la presenza di un così alto numero di escrementi di cani sta impedendo la crescita dell’erba.

Tra l’altro i residenti della zona avevano già qualche tempo fa avviato una petizione per chiedere la rimozione dei contenitori degli abiti usati ai cui piedi vengono sistemate buste che deturpano il giardino. I contenitori sistemati in via sperimentale erano stati spostati da via San Francesco ma adesso nonostante i problemi continuano a restare in via Marconi.

