Il parco di via Talete è pronto a rinascere:  «Presto i nuovi giochi. In arrivo le telecamere» 

Le segnalazioni di abbandoni di rifiuti e della presenza di siringhe e boccette di metadone proseguono ma presto il parco giochi di via Talete, al centro di atti vandalici e furti di giochi, rinascerà: «Gli interventi di pulizia sono periodici», sono le parole dell’assessora all’Ambiente, «e come amministrazione ci siamo attivati subito per sistemare nuovamente l’altalena e le altre attrezzature dopo l’azione vandalica dello scorso giugno. I giochi sono arrivati e mercoledì prossimo effettueremo un sopralluogo per valutare eventuali ulteriori interventi per mettere in sicurezza l’area».

L’assessora nel rispondere a un’interrogazione, durante l’ultimo Consiglio comunale, della consigliera Stefania Loi (Fdi), aggiunge: «Gli atti vandalici erano stati denunciati. Inoltre abbiamo avviato l’iter per installare un sistema di videosorveglianza». La Loi sottolinea: «C’è forte preoccupazione tra le famiglie che vivono nella zona perché il parco è un punto d’incontro per i bambini, anche nel dopo scuola. I fatti risalgono a giugno e a oggi, con l’avvio delle lezioni, non è stato fatto ancora nulla».

RIPRODUZIONE RISERVATA