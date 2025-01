Il parco di San Vincenzo diventa oasi sociale 

Qualcosa più di un parco. San Vincenzo cambierà volto nel nome della comunità. Il parco sociale sarà pensato per promuovere l’inclusione sociale, il benessere e le tradizioni. Nei progetti dell’amministrazione comunale guidata da Angelo Stochino è prevista l’installazione di due piscine, una dedicata ai bambini, per attività sportive e ricreative. Intorno aree dedicate al relax, attrezzate con arredi urbani confortevoli. Scorrendo il piano ci si accorge come gli obiettivi vadano oltre il parco tradizionale. «Vorremmo realizzare un forno tradizionale, in cui gli anziani potranno insegnare ai più giovani l’arte della panificazione», spiegano dal Comune. Se è vero che socialità e cura della terra vanno a braccetto non poteva mancare un orto sociale, in cui coltivare piante e ortaggi. D’estate la biblioteca si trasferirà all’ombra delle piante. Il lettore potrà avvalersi dei benefici influssi derivanti dal sentiero dei profumi, percorso dedicato alle piante aromatiche. Vivere il parco, sembra essere il filo conduttore del progetto a caccia di finanziamenti. Polmone verde in cui prendersi cura dei ragazzi e dei loro problemi. Nuovo utilizzo in vista anche per il sagrato della chiesa di San Vincenzo. Vi saranno proiettati documentari e film. (fr. l.)

