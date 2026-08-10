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La denuncia.
11 agosto 2026 alle 00:38

Il parco di San Michele diventa un dormitorio 

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Un materasso steso a terra, le coperte e un giaciglio sistemato per trascorrere la notte. Non in un angolo nascosto della città, ma dentro il parco di San Michele. La denuncia è di Marcello Polastri, ex consigliere comunale, che su Facebook pubblica un post con foto. «C’è chi trascorre la notte all’interno del Parco di San Michele, in uno spazio pubblico che, nelle ore notturne, dovrebbe essere chiuso e sottoposto a controllo», scrive Polastri. «Di notte il parco diventa un luogo dove qualcuno - da aiutare perché evidentemente in difficoltà - si sistema per dormire», aggiunge.

Le immagini riaccendono una questione che va oltre il decoro e investe anche il disagio sociale e i controlli. «Come è possibile entrare e rimanere all’interno quando i cancelli dovrebbero essere chiusi? Cagliari merita risposte», scrive ancora Polastri.

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