«Il parco di Monte Arcosu sta diventando una zona industriale» 

«L’assalto eolico e fotovoltaico? Un disastro per le zone agricole e per le aree di rilevanza archeolgica». Davide Meloni, membro del Comitato di Uta, ha aperto così il dibattito pubblico ospitato ieri a Uta sulla speculazione energetica e l’invasione del territorio d’impianti eolici e fotovoltaici. Gremita la sala del Centro socioculturale, sono arrivate persone da ogni parte dell’Isola per l’incontro organizzato dal Comitato spontaneo per la difesa del territorio di Uta.

«Ripartiamo con l’informazione, vogliamo dimostrare il disastro che si sta verificando in Sardegna con l’invasione indiscriminata di questi impianti – spiega Davide Meloni, membro del Comitato di Uta e moderatore della serata – le aree agricole di fatto, non sono tutelate, a rischio anche le zone archeologiche e paesaggistiche di particolare pregio, anche queste prese d’assalto delle multinazionali».

A rappresentare il Comitato di Orgosolo, Mario Rubanu: «Nonostante il momento di stallo, rimaniamo vigili e aspettiamo che qualcuno si decida a prendere in mano la legge popolare Pratobello 2024, sottoscritta da 211mila sardi».

Manuel Lai, informatico, in modo chiaro e preciso, attraverso dati e immagini, ha spiegato cosa sta avvenendo, nel territorio di Uta, sicuramente il Comune sardo con il maggior numero di strutture presenti: le immagini aeree mostrano una gran parte del territorio già coperta d’impianti, quasi tutti fotovoltaici, un quadro che diventa inquietante quando vengono evidenziate le aree in progetto e di prossima realizzazione. E poi Lai ha illustrato sui possibili e molteplici danni per l’ambiente e la popolazione e i rischi rappresentati dalle enormi batterie di accumulo che potrebbero essere disposte nelle aree vicino al carcere, da evacuare in caso d’incendi nell’impianto (oggi sono quasi 800 i detenuti).

L’avvocato Michele Zuddas, ha illustrato luci e ombre della legge moratoria e l’importanza di mantenere viva la Pratobello, «l’unica a tutela della Sardegna».

«Tremila pale eoliche a terra, 1.500a mare, 80mila campi di calcio di pannelli fotovoltaici , significa devastare la Sardegna - afferma Mauro Pili, caporedattore dell’Unione Sarda, che invita a ragionare su questi numeri impressionanti - Rischiamo di perdere la nostra identità, a Uta sta avvenendo la trasformazione radicale del paesaggio naturale, rappresentato dall’Oasi del cervo di Monte Arcosu, con un paesaggio industriale».

