Il parco dell’orgoglio nuragico  

Disteso in un corridoio, i piedi adagiati verso l’uscio. Lo scheletro di Sisaia venne trovato nel buio di una grotta della valle di Lanaitho. Sisaia visse intorno al 1800 prima di Cristo. Era una donna di alto rango. Venne perfino sottoposta a un’operazione di trapanazione cranica, un autotrapianto dall’esito positivo. Di lei conosciamo il viso. L’omaggio al suo sepolcro è tappa obbligata del NurArcheo Park.

Bosco Seleni, 1000 metri di altezza. Vertigine di lecci, nuraghi, tombe dei giganti. Da ieri qualcosa in più. Un parco tematico unico nel suo genere creato dalla cooperativa La Nuova Luna insieme a Comune di Lanusei e Fondazione di Sardegna.

Tracce

Un relitto emerge tra la terra e i lecci. Non un miraggio per marinai di foresta ma una barca ispirata al relitto di Uluburun, trovato nel 1982 al largo del coste turche, il più antico del Mediterraneo. Trasportava un carico prezioso, vecchio di 3000 anni.

Una storia millenaria, da mostrare e di cui andare fieri, da tramandare ai bimbi. È questo lo scopo del parco a cui hanno contribuito Nicola Dessì, Francesco Carta, ai cui disegni sono ispirate le strutture, Antonello Angheleddu, creatore della mascotte, la facoltà di Paleontologia dell’Università di Cagliari. Tra i partner illustri il Politecnico di Milano e l’Università di Chicago.

A spasso tra i miraggi dell’Isola, dalla preistoria ai Giganti di Mont’e Prama. Le sale di questo museo non hanno pareti ma alberi. L’odore della terra, le pietre, il sole tra i rami. La capanna delle riunioni induce al silenzio, come in attesa che il capo possa prendere la parola. Il sentiero tra felci e silenzi porta all’epoca tardo nuragica. La riproduzione della Rotonda con bacile di Sedda de Sos Carros di Oliena è un pezzo di bravura. I pannelli sono in tre lingue, sardo in primis, la lingua delle viscere. Una moderna stele rievoca la battaglia del Delta del Nilo, come descritta in un celebre bassorilievo. L’immagine più famosa dei guerrieri shardana.

La padrona

Uno spirito pervade l’intera struttura. Lei, Seleni, è la padrona di casa, sacerdotessa, nume tutelare del sito nuragico. Il suo volto cartoon è il simbolo del parco, l’originale ritratto bronzeo, ad immortale gloria, è custodito al museo archeologico di Cagliari. All’ombra di un’altera digitale in pieno fiore la fedele riproduzione della stele di Nora. Segni fenici, l’ombra di un suono misterioso diventato epica. Tre anni di lavoro, tecniche di costruzione antiche ma rispettose degli standard di oggi. Modelli di nuraghe, di pozzi, di un tempio a megaron smontabile. «E dentro il pozzo c’è l’acqua», osserva uno shardana di otto anni.

Il taglio

Il sindaco Davide Burchi ha tagliato (l’antico) nastro insieme all’assessore regionale al Turismo Marco Porcu. «Il parco valorizza la nostra cultura e la rende fruibile a tutte le fasce d’età. Grazie alla coop La Nuova Luna, a cui va il merito di averci regalato un unicum. Un ottimo esempio di come pubblico e privato possano fondersi alla perfezione». D’accordo Porcu: «La presenza di così tanti rappresentanti dei paesi vicini ci dice come tutte le attrattive aiutino il territorio. Questo è un bosco meraviglioso con un’installazione che illumina la civiltà nuragica. Attrattori di questi tipo sono la chiave per valorizzare le zone interne». Salvatore Acampora ha ideato il progetto: «Questo parco vuole portare avanti il concetto di Sardegna come terra di inclusione e non di dominazione, attraverso dati, lingua, la cultura. Il vascello chiude il percorso e dice quanto sia stata forte la relazione della Sardegna con il Mediterraneo».

