Il parco dell’ex cimitero apre domenica 

Il parco dell’ex cimitero aprirà al pubblico domenica 17 dicembre. L’inaugurazione è fissata per le 10,30: ad accompagnare la cerimonia di apertura sarà la banda musicale Città di Monserrato, a seguire l’esibizione del gruppo Non Soul Funky e di Manu dj. Per l’occasione sarà allestito un mercatino natalizio. Che mancasse veramente poco all’inaugurazione si era capito già una settimana, quando gli abitanti della zona, ma anche i tanti curiosi che seguivano i lavori, hanno potuto constatare che ormai il parco era pronto. L’area verde è situata tra via Marcantonio e via delle Urne. Ci sono giochi per bambini, panchine, camminamenti. Un’ampia zona potrà ospitare gazebo per eventi, uno spazio è dedicato ai picnic e allo sport e ci sono diversi parcheggi. È rimasto il muro di cinta e sono stati messi due cipressi all’ingresso per non dimenticare ciò che questo luogo è stato in passato. ( ste. la. )

