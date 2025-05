Il parco delle Rimembranze chiuso per uno sciame di api 

Imprevisto ieri pomeriggio a Iglesias nel parco delle Rimembranze, dove uno sciame d'api arrivando di punto in bianco ha interrotto i giochi festanti dei bambini, zittendo per un attimo le loro voci e risate; procurando allo stesso tempo apprensione ai loro genitori spaventati dal mugolo ronzante (e apparentemente minaccioso) dei laboriosi insetti.

In realtà le api, partite in sciamatura per seguire la vecchia regina e stanche e provate dal lungo volo, cercavano semplicemente un rifugio sicuro ove riposare, in attesa del nuovo giorno: trovandolo in una cavità di un vecchio cipresso situato nel viale dedicato ai Caduti della Prima guerra mondiale. Ristabilita la necessaria calma e dimenticato lo spavento iniziale i presenti alla scena hanno dato l’allarme.

Vigili del fuoco e polizia municipale hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area interessata.

L’assessore all’Ambiente Francesco Melis ha annunciato che questa mattina «provvederemo al recupero dello sciame d'api con l'ausilio di personale esperto del settore. Siamo tutti consapevoli di quanto siano importanti questi piccoli insetti per la sopravvivenza dell'intero ecosistema, quindi faremo in modo tale che questa piccola famiglia di api possa essere rimessa nel suo habitat ideale».

