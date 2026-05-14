Il Parco della Musica dice addio ai “Minions” Il Comune dà lo sfratto 

I Minions che volano sopra il Parco della Musica, sospesi nel cielo agganciati a una gru. È l’immagine che ha chiuso la storia delle due gigantesche installazioni gialle realizzate dall’imprenditore cagliaritano Angelo Soru, costretto ieri a rimuoverle dopo l’ultimatum degli uffici comunali. Una scena che, tra curiosità, polemiche e malinconia, ha attirato l’attenzione di famiglie e passanti. «Io li ho costruiti semplicemente per regalare un sorriso e un po’ di gioia ai bambini negli ospedali e nei parchi, tutto a spese mie, senza mai chiedere contributi», racconta Soru, mente creativa e costruttore dei due Minions giganti realizzati tre anni fa. Due enormi silos gialli trasformati nei celebri personaggi con salopette blu e occhiali tondi, mano nella mano, installati dal dicembre 2025 nel prato del Parco della Musica e circondati da giochi per bambini.

L’addio

Non è però la prima battuta d’arresto per il progetto. In origine, infatti, i Minions sarebbero dovuti arrivare all’ospedale Microcitemico. «La mia richiesta venne respinta», spiega l’imprenditore. Poi l’approdo al parco cittadino. In pochi mesi quelle strutture colorate erano diventate una piccola attrazione per famiglie e curiosi. La scena più toccante, però, si era consumata già il giorno prima della rimozione, quando l’area era stata chiusa. «Una bambina non voleva assolutamente lasciarli andare», racconta ancora Soru. «Nonostante le sponde di legno fossero già state sistemate, lei e la nonna hanno continuato a giocarci». Un episodio che, per l’imprenditore, racconta meglio di ogni altra cosa il legame nato attorno all’installazione. «Questa decisione va contro la volontà dei bambini, non tiene conto dei loro sorrisi». Ieri mattina i due giganti gialli sono così tornati in un capannone privato, in attesa di capire se potranno trovare una nuova casa.

Secondo quanto riferito dal Comune, la struttura per bambini «non godrebbe al momento delle autorizzazioni necessarie». Dopo vari momenti di confronto e richieste di spostamento rimaste inevase, «il dirigente del servizio verde ha dovuto fissare un termine per la rimozione, anche in vista di due grandi eventi già autorizzati che interesseranno quello stesso spazio». L’amministrazione, però, auspica che il progetto dei Minions, «una volta ottenute tutte le necessarie autorizzazioni, possa trovare spazio anche in altri parchi della città», per permettere a tutti i bambini di poterli apprezzare. Intanto, al Parco della Musica, resta il ricordo di quei due personaggi gialli volati via nel silenzio ancora addormentato della città.

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