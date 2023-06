Il parco degli anelli come una discarica 

Da area abbandonata a discarica è un attimo. Sant’Elia non fa eccezione, anzi, La zona dell’ex asilo, che tra poco sarà restaurato dal Comune per diventare un centro di quartiere, è attualmente usata come discarica, così come l’area del parco degli anelli – un pezzo del Lungomare che verrà – che in attesa del completamento dei lavori è finita alla mercé di vandali e incivili, che abbandonano rifiuti di ogni genere, soprattutto quelli provenienti da lavori di ristrutturazione edilizia.

C’è chi dà la colpa al Comune («non son valse a nulla le promesse fatte da questa amministrazione comunale che parlava di riscatto del quartiere», accusa l’ambientalista Valerio Piga) e chi punta il dito sui cittadini che non rispettando il posto in cui vivono, mancano di rispetto a chi osserva leggi e regole.

