Monserrato.
14 dicembre 2025 alle 01:08

Il parco Dalla Chiesa sarà nuovo e sicuro 

Sono cominciati i lavori di riqualificazione del parco Generale Dalla Chiesa. Un intervento che riguarda, in particolare, l’area giochi frequentata da bambini e famiglie, che necessitava di una rimessa a nuovo per garantire il divertimento dei più piccoli in condizioni di sicurezza.

Si procederà alla sistemazione degli arredi urbani per garantirne l’idoneità, all’installazione di una pavimentazione antitrauma in gomma colata e al dare al parco un design moderno e accogliente. «Il nostro impegno è restituire ai cittadini, e soprattutto ai nostri bambini, spazi pubblici non solo belli, ma anche certificati e sicuri al 100 per cento», spiega l’assessore all’Arredo Urbano, Saverio De Roma. L’area non sarà fruibile fino al termine dei lavori, forse nelle prime settimane del nuovo anno. «Chiediamo di avere un po’ di pazienza, presto il parco Dalla Chiesa tornerà a essere il luogo ideale per il gioco, lo sport e la socialità». (d. l.)

