Il Parco Cross di Serrenti: dalle moto a realtà del futsal 

Dal motocross al calcio a 5. Un’avventura strana e particolare quella del Parco Cross Serrenti, diventata da oramai dieci anni una realtà importante nel panorama del futsal sardo. «La società», spiega il presidente Roberto Lilliu, «è nata dall’unione di due gruppi. Il Parco Cross, che nel 2010 ha iniziato con l’attività nel motocross, e il Gs Serrenti, che da diversi anni lavorava nel calcio, con quello a 11 e quello a 5. Nel 2012 il Parco Cross è diventato una polisportiva inserendo tra le attività appunto il futsal, ma anche mini volley, tennis e muay thai. Sempre con la stessa filosofia: lavorare con i bambini e i ragazzi, mettendoli al centro del progetto». Ora al Parco Cross è rimasto solo il calcio a 5. «E abbiamo numeri importanti, raccogliendo anche risultati di prestigio».

Il lavoro

Tra i fondatori del gruppo storico del futsal c’è Andrea Pinna, attualmente anche vice presidente. C’era nel 2002 quando con la prima società Serrenti ha conosciuto il calcio a 5. Ed è presente, a livello dirigenziale, oggi insieme all’altro tutto fare Gianluca Marras. «Abbiamo iniziato con il settore giovanile nel 2013», ricorda Pinna. «Piano piano siamo cresciuti e questa è la prima stagione in cui abbiamo tutte le categorie: quelle di base e quelle del settore giovanile. Oltre ovviamente alla prima squadra in serie C2». I numeri: 50 tesserati circa per la scuola calcio, altri 30 nel settore giovanile. «Abbiamo anche l’amatori over 40 e il calcio a 11, con una squadra in terza categoria. E dall’anno scorso c’è anche un gruppo femminile: mamme dei bambini e ragazzi del settore giovanile che hanno iniziato per gioco, affrontando i loro figli, e che si sono innamorate di questa disciplina dedicando un’ora di allenamento alla settimana».

I risultati

La finalità del lavoro della società è molto chiaro: «Basta vedere chi gioca nella prima squadra», precisa Pinna. «Otto giocatori sono giovani cresciuti nel Parco Cross. Inoltre forniamo anche ragazzi per il Torneo delle Regioni: l’anno scorso due nostri calciatori facevano parte della rappresentativa sarda under 19 arrivata a giocare la finale per titolo nazionale. Siamo orgogliosi del percorso fatto». L’attività di base è coordinata da Massimo Deidda, tecnico qualificato con esperienza ventennale. Poi ci sono Cosimo Aurelio che si occupa dell’under 15 e Marras che insieme allo stesso Aurelio segue under 17 e under 19. «Cerchiamo di inserire anche alcuni ragazzi nella scuola calcio per farli crescere e farli diventare futuri istruttori». L’attività è svolta nel palazzetto dello sport e nel campo in sintetico, oltre al campo a 11 per la terza categoria. «Un lavoro lungo per arrivare a realizzare un settore completo: ci sono voluti dieci anni. Avere tutte le categorie è un grosso risultato, un successo frutto dell’impegno della dirigenza».

