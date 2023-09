Il parco con vista sulla discarica: un mare di plastica davanti al “Nervi” 

Bottiglie, piatti e cassette di plastica. Ma anche buste, scarti di materiale edile e tanti altri rifiuti che galleggiano nell’acqua a pochi passi dal porticciolo “Marina di Sant’Elmo” e del Padiglione “Nervi”.

Quella che arriva dalla Calata Mercedari, in una zona di competenza della Marina militare, è un’immagine di degrado e inquinamento che fa a pugni con le cartoline che è solito regalare il mare limpido e pulito del Golfo di Cagliari.

Eppure, non lontano dalla passeggiata de Su Siccu e dal molo frequentato da pescatori e ciclisti, c’è una vera discarica a cielo aperto: «Tutto ciò che gettiamo via, torna inesorabilmente indietro», commentano alcuni passanti.

«Non è un bel vedere», afferma Marco Fenu, che all’interno della Marina di Sant’Elmo gestisce il Bacan, «ora non so se questa discarica si sia creata negli ultimi giorni a causa delle correnti e del vento o se, purtroppo, ci sia da più tempo. Ma la sostanza non cambia, non è una bella immagine e bisogna intervenire».

Storicamente tutta quell’area era una discarica a cielo aperto, che è stata bonificata quando è nato il porticciolo di Sant’Elmo. «Dove è sorto il porto, la zona era stata bonificata e il canale ripulito, infatti, oggi è ben tenuta. Quando si insediano gli operatori è più facile monitorare e preservare l’area». Nonostante questo piccolo scorcio di mare abbandonato e nascosto non sia di competenza del porticciolo, Fenu lancia una proposta: «Non dobbiamo girarci dall’altra parte, se la marina militare ci dà l’autorizzazione a entrare noi siamo pronti a ripulirla insieme ai volontari che vogliono darci una mano. Non solo mettiamo a disposizione il nostro locale, ma siamo anche disposti a smaltire i rifiuti a nostre spese».

