Il Parco Asusa invaso dai rifiuti 

I rifiuti sparsi nel Parco Asusa, a Isili, sono un problema cui sembra difficile mettere la parola fine. Diversi cittadini hanno lamentato le condizioni in cui versa l’area verde. Sacchetti vuoti, lattine, vetro deturpano soprattutto la zona dove si trova il campetto da calcio e la casetta di legno. Luoghi di ritrovo e di svago dotati peraltro di appositi cestini dei rifiuti che possono essere utilizzati in maniera agevole e invece troppo spesso ciò che potrebbe essere buttato nei contenitori viene ritrovato tutto intorno o addirittura fra un cestino e l’altro ma non all’interno.

Il confronto politico

«Purtroppo – dice il sindaco Luca Pilia – la maleducazione diffusa sta creando problemi nonostante il Comune organizzi le pulizie in tutto il paese. Un maggior senso civico consentirebbe di avere un paese più accogliente e pulito».

Sabato scorso, di buon mattino, gli operai sono andati per l’ennesima volta a ripulire l’area verde dall’immondezza abbandonata qua e là: «Sono impiegati anche per questa attività», conferma Pilia.

I consiglieri di minoranza del gruppo consiliare Impegno per Isili chiedono l’attivazione della videosorveglianza: «Vista l’approvazione del protocollo d’intesa – dichiara il capogruppo Marco Atzori – le telecamere dovrebbero funzionare o comunque dovrebbero essere usate per il controllo e la sicurezza del parco. Se poi i campetti sono stati date in concessione d’uso a dei privati, si può chiedere a questi di controllare e ripulire».

L’altro fronte

Intanto a Isili di recente si è conclusa la sistemazione delle casette di legno in varie zone del paese: una in piazza Italia, una nell’anfiteatro e due proprio nel Parco Asusa. Fanno parte di un progetto più ampio, voluto dal Comune per favorire la socializzazione: non per caso si è scelto di installarle proprio nelle aree dove è più facile per le persone incontrarsi e trascorrere una serata insieme al riparo dal freddo d’inverno e dal caldo d’estate.

Ma purtroppo spesso l’interno di queste strutture nasconde ben altre sorprese: «Sono diventate un ricettacolo di rifiuti – aggiungono i consiglieri di minoranza – e purtroppo abbiamo notato che sono state già interessate da alcuni atti vandalici».

Punto di ritrovo

Il Parco Asusa è un punto di ritrovo per i giovani e, data la presenza dei giochi, per le famiglie con bambini. Qui si radunano anche centinaia di studenti che attendono di prendere i mezzi pubblici per ritornare a casa. Mantenere in ordine il polmone verde è l’obbiettivo degli amministratori locali. «Ovviamente – conclude Pilia – auspichiamo che le strutture pubbliche vengano rispettate da tutti e che i posti vengano lasciati puliti dopo l’utilizzo».

