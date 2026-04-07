Il parchetto San Vincenzo riaprirà presto 

Il parchetto San Vincenzo di Gonnosfanadiga è pronto a riaprire, dopo mesi di chiusura e vandalismo. «Manca ancora qualcosa da mettere a punto ma ci siamo, questione di giorni. Come promesso, i nostri bambini potranno riavere a disposizione un luogo sicuro dove giocare», ha annunciato il sindaco Andrea Floris. La riqualificazione è stata possibile grazie a un intervento finanziato dal Comune. «Ci sono nuovi giochi e l’illuminazione, per una spesa di 36mila euro», spiega il primo cittadino. Da completare gli ultimi lavori: «Si deve livellare il terreno, poi stabiliremo con don Luca il giorno per l’inaugurazione e la benedizione».

L’area, concessa in comodato d’uso al Comune lo scorso anno dalla San Vincenzo, è un punto centrale del paese. La notizia ha suscitato soddisfazione tra i cittadini, soprattutto tra le famiglie che da tempo attendevano la riapertura. Commenta l’ex assessore Andrea Sogus: «È sicuramente positivo restituire uno spazio ai bambini, ma è importante ricordare che il parchetto di San Vincenzo è un’area privata. In qualsiasi momento il proprietario potrebbe rientrarne in possesso. Forse sarebbe opportuno investire maggiormente anche negli spazi comunali». Il riferimento è al boschetto, oggi poco valorizzato ma con grandi potenzialità.

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