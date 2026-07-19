Il parchetto diventato discarica: «Servono più controlli» 

Dopo la demolizione del vecchio chiosco che un tempo ospitava un’edicola, per il parchetto tra le vie Marconi e Merello, doveva arrivare il periodo della rinascita, invece lo spazio è una discarica. Ieri mattina lo scenario desolante era sotto gli occhi di tutti: da una parte i cestini per la raccolta di carta, plastica e vetro colmi e pieni di qualsiasi cosa, ai loro piedi cumuli di rifiuti. Poco più in là i soliti contenitori per la raccolta degli abiti usati circondati di buste e abiti gettati nel prato. Un’indecenza che va avanti da tempo e nonostante le richieste dei residenti, i contenitori, sistemati in via soltanto sperimentale, sono ancora lì. Erano stati spostati da via San Francesco proprio perché presi di mira dagli incivili, ma cambiata la zona non è cambiata la musica.

«Le condizioni di questa piazzetta sono davvero indecenti» dice Maria Perra, una residente, «la gente ormai non ha più rispetto per niente. A questo punto toglierei anche i cestini visto che li riducono così. Ma soprattutto bisognerebbe aumentare i controlli, perché ci sono anche i proprietari dei cani che non raccolgono gli escrementi dei loro animali che sono dappertutto».

È già pronto un progetto di riqualificazione della piazzetta che per ora però resta in balia degli incivili.

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