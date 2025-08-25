Il parchetto appena riqualificato nel mirino degli incivili 

È finito ancora una volta nel mirino dei vandali e degli incivili il parchetto in via Marconi all’incrocio con via Merello.

Lo spazio era stato riqualificato di recente con il taglio delle siepi e la sistemazione del verde ma da qualche tempo è frequentato da gruppi di ragazzini che gettano a terra, nonostante la presenza di cestini, cartacce, bottiglie e ogni genere di rifiuto.

Non solo: i contenitori per la raccolta degli abiti usati, sotto stretto controllo dopo essere stati trasferiti da via San Francesco, sono presi d’assalto con le buste che vengono abbandonate accanto.

«È davvero un peccato vedere questo spazio ridotto in questo modo anche perché l’avevano pulito e sistemato» commenta Efisia Marras, «anche la mattina ci sono questi giovani in gruppetti, che non hanno educazione e buttano tutto per terra. Eppure i cestini ci sono».

A creare apprensione è anche la vecchia struttura che tanti anni fa ospitava un’edicola e che adesso, arrugginita e fatiscente, rischia di cadere addosso alle persone.

I residenti della zona hanno anche avviato una raccolta firme per chiederne la rimozione.

