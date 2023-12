Il parcheggio si trova con un’App 

Un’App per gli smartphone potrebbe rivoluzionare il problema del traffico cittadino. Il Comune, nei parcheggi del quartiere di San Benedetto, sta installando dei sensori completamente interrati in grado di rilevare se l’area di sosta è libera od occupata. Un metodo che sfrutta la variazione del campo magnetico terrestre prodotta dalla massa ferrosa dell’auto.

L’ordinanza

Nel quartiere di San Benedetto hanno destato curiosità i dipendenti dell’impresa “Isura Solution” di Assemini intenti a effettuare scavi in alcuni parcheggi appena realizzati. In pratica gli operai stanno realizzando un foro al centro delle aree riservate ai disabili, al carico e scarico e ai residenti nelle vie Cao di San Marco, Lai, Foscolo, Costa, Raffaello Sanzio, Parini, Cellini, Salaris, Ferracciu, Pintor, Machiavelli, Tigellio e in piazza Michelangelo.

Oltre mille parcheggi realizzati grazie al progetto “Spc2 – Smart parking”. Protrebbe essere la svolta, soprattutto in questo periodo natalizio, in una città paralizzata dai cantieri. Un fattore che va a sommarsi alla frenesia per gli acquisti e al vizio tutto cagliaritano di arrivare con l’auto dentro il negozio. L’applicazione scaricabile sul cellulare consente di avere a disposizione in tempo reale un mappa che indica dove parcheggiare. «Non c’è dubbio che possa aiutare a trovare facilmente e velocemente un posto dove lasciare l’auto, evitando così di perdere tempo e soldi in cerca di uno spazio», afferma Alessandro Guarracino, assessore comunale all'Innovazione tecnologica. «Inoltre potrà contribuire alla diminuzione delle emissioni di gas tossici per la diminuzione del traffico, migliorando la qualità dell’aria. L’applicazione potrebbe anche mettere a disposizione informazioni che aiutino la Polizia locale le eventuali violazioni. In un’evoluzione futura – aggiunge l’assessore – potremo individuare se l’auto è autorizzata o meno a parcheggiare negli spazi riservati ai disabili». Insomma, l’obiettivo è abbattere il “traffico parassita”. Inoltre, chi dovesse trovare i parcheggi occupati, potrebbe optare per mezzi di trasporto alternativi: bici, monopattini, bus o taxi.

Le fasi

«Gli stalli interessati dal progetto di 900.000 euro sono mille», precisa Guarracino. «Attualmente siamo nella fase “fisica”, tra la primavera e l’estate dell’anno prossimo il servizio entrerà in funzione e sarà a disposizione degli automobilisti. Prima – conclude l’assessore – ci sarà da superare un’attenta fase sperimentale per capire come utilizzare la mole dei dati per poi puntare alle strisce blu».

