Il parcheggio non si paga fino a nuovo ordine 

La vernice blu che delimita le aree di sosta a pagamento è un dettaglio non vincolante. Da ieri il parcheggio sulle strade di Tortolì non si paga. «Il servizio parcometro è temporaneamente sospeso. Fino al ripristino del funzionamento, la sosta nelle aree normalmente a pagamento tramite parcometro sarà gratuita», confermano dal palazzo di Garibaldi. È la conseguenza del periodo di transizione successivo alla rescissione del contratto con la società Levante, titolare dell’appalto (1,2 milioni di euro) dei parcheggi a pagamento dalla primavera del 2023. La vicenda è segnata da un fitto scambio di comunicazioni tra le parti con un peccato originale a scatenare la lite: il parcheggio multipiano. Il capitolato di gara prevedeva che la struttura, costruita nel 2008 con una spesa superiore al milione di euro, avrebbe dovuto riaprire i battenti dopo un lungo periodo di inattività. Negli ultimi mesi il Comune ha contestato alla società pugliese anche il cattivo funzionamento dei parcometri e il mancato versamento puntuale degli aggi. Lo scorso febbraio, l’ente ha usato il pugno duro, espellendo la Levante per «gravi inadempienze». Indefinita la data di ripristino della sosta a pagamento: «Seguiranno ulteriori comunicazioni con aggiornamenti sulle modalità di riattivazione», si limitano a dire dal Comune. (ro. se.)

