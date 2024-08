Il parcheggio dell’ambulanza spesso è occupato dagli incivili 

Pochi posti auto a Torre dei Corsari, dove capita di frequente che i volontari del 118 impegnati nel servizio estivo, di rientro da un intervento di emergenza, trovino occupati da altri veicoli gli spazi tracciati dal Comune di Arbus per l’ambulanza.

Nel villaggio turistico della Costa Verde, in questi giorni, la sosta selvaggia è particolarmente feroce e aggrava i problemi dei volontari: il vetro della porta d’ingresso della sede è stato trovato in frantumi e gli operatori del soccorso, per evitare la caduta di schegge, hanno tappezzato con carta adesiva la falla e transennato l’area. Per evitare di trovarsi alle prese con la ricerca del parcheggio, durante l’assenza per interventi, le transenne vengono utilizzate per proteggere il parcheggio ma il risultato, spesso, è deludente: da un lato la vetrata resta senza protezione, dall’altro i soliti incivili spostano le transenne e si parcheggiano tranquillamente.

«Invito i nostri ospiti ad aver il massimo rispetto nei confronti del volontari del 118, un servizio importante lungo i 47 chilometri del litorale», dice l’assessora alla sanità del Comune, Sara Vacca: «La carenza degli stalli di sosta in pieno centro abitato non giustifica l’utilizzo di posti riservati. La multa è dietro l’angolo. Durante la stagione balenare il 118 è l’unico servizio sanitario attivo. La guardia medica non c’è per carenza di camici bianchi, a fatica è stata aperta la farmacia, tutti giorni dalle 12,30 alle 16,30. Passato Ferragosto – promette Vacca – il vetro rotto verrà sostituto». (s. r.)

