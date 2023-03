Il parcheggio dei bus è un pantano 

L’area sterrata di piazza Fra Locci è l’unica corsia disponibile per le manovre dei pullman di linea. Ma ogni qualvolta piove diventa un pantano, con buche talmente grandi che contribuiscono a danneggiare i paraurti dei mezzi che ci piombano dentro. Neppure con le migliori manovre i conducenti riescono a evitare i crateri di cui è disseminata l’area.

Al netto della competenza, essendo il terreno al centro di un contenzioso tra Comune di Tortolì e privato, gli addetti ai lavori sostengono che la situazione sia divenuta insostenibile. «Chiediamo una sistemazione del piazzale perché nelle condizioni in cui si ritrova i danni ai bus sono all’ordine del giorno», afferma Robertino Fois, 55 anni, coordinatore della Filt Cgil in Ogliastra. Quando i bus arrivano al capolinea di Tortolì sono costretti a infilarsi all’interno dello sterrato per invertire la direzione di marcia e allinearsi sul ciglio della piazza dove salgono i pendolari. Ma per la segreteria territoriale dei Trasporti Cgil quello del piazzale di Fra Locci, vecchio ricovero dei bus che ora sostano nell’area del centro intermodale di San Michele, più moderna e funzionale, non è l’unico inconveniente sul territorio.

I pullman faticano a transitare in sicurezza in diversi tratti delle strade urbane ed extraurbane, per via dei rami che dai terreni privati sporgono sulle strade pubbliche. I disagi maggiori sono stati segnalati in via Ginevra, all’altezza della chiesa di San Giorgio a Porto Frailis, in viale Arbatax e lungo l’ex strada statale 125 tra Girasole e Tortolì. «Anche in questo caso - sottolinea il sindacalista - sarebbe necessario un intervento per una cura della vegetazione, anche perché oggi la sicurezza in quei tratti è messa a repentaglio proprio dai rami che spiovono sulla carreggiata». (ro. se.)

