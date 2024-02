Il paradosso Gallura, vince Truzzu ma il Pd è primo 

Gallura al centrodestra che sbaraglia gli avversari con oltre il 57 per cento dei voti ma che fa volare a Villa Devoto i candidati del campo largo. A trainare la coalizione a sostegno di Paolo Truzzu, Fratelli d'Italia che, a meno di sorprese dell'ultima ora, dovrebbe essere il primo partito del centrodestra in Gallura contando 7.952 preferenze. Una manciata di voti in più rispetto a Forza Italia che porta a casa 7.824 voti, oltre 5.600 solo a Olbia, tradizionale roccaforte azzurra.

Equilibri nel centrodestra

In testa alle preferenze degli elettori – soprattutto olbiesi – del centrodestra, il consigliere regionale uscente e consigliere comunale, Angelo Cocciu, che nel collegio incassa circa 3200 voti: «Sono molto felice del mio risultato perché, sebbene abbia ottenuto meno preferenze rispetto alla scorsa tornata elettorale, è stata una compagna elettorale difficile con molti più candidati da battere», dice Cocciu quasi convinto di ritornare tra i banchi del Consiglio regionale. Sorpresa nella lista del partito della premier nazionale Giorgia Meloni in cui fa incetta di voti la vicesindaca di Arzachena, Cristina Usai, che ne raccoglie 2.208. «Sono molto contenta del risultato non solo per me ma anche per il territorio e per la tenuta del partito che registra le percentuali più alte in Gallura». Contano 4.908 preferenze i Riformatori galluresi, tra i primi tre schieramenti della compagine di Truzzu, con l'ex vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, che ottiene 2.820 voti.

Il tracollo della Lega

È una posizione unica quella di Andrea Biancareddu nel panorama del voto gallurese. L’assessore regionale uscente alla Pubblica Istruzione è un vincitore sconfitto o se si preferisce uno sconfitto vincitore. L’avvocato Andrea Biancareddu sbanca Tempio con un risultato quasi bulgaro e porta alla vittoria il Carroccio nella cittadina, complessivamente ottiene quasi 2500 preferenze nel territorio, ma, a meno di sorprese, resta fuori dal Consiglio regionale. Biancareddu non ottiene il sesto mandato nel parlamento dei sardi, nonostante, come dice lui, la percentuale varesotta che porta in dote alla Lega di Salvini. L’abbraccio con il Carroccio, almeno sul piano personale, è riuscito, ma i numeri della Lega, complessivamente considerati, sino alla tarda serata di ieri lasciavano l’ex assessore della giunta Solinas a terra. Biancareddu è diretto: «I numeri sembrano dire questo, mi sembra che sia fatta. Sono uno dei più votati in Gallura, i dati sono sotto gli occhi di tutti, ma non ci sono le condizioni per l’elezione. Il dato regionale della Lega determina questo risultato. Non posso rimproverarmi nulla, il consenso lo ho ottenuto e riparto dal calore e alla vicinanza delle persone che ancora una volta mi hanno sostenuto». ll supporto del parlamentare Dario Giagoni e dell’assessore comunale olbiese Vanni Sanna non è stato sufficiente a far volare la Lega.

Il più votato

Ma nella circoscrizione Olbia Tempio, è il PD il partito più votato, con oltre 11mila preferenze e con il consigliere regionale uscente, Giuseppe Meloni, indiscusso vincitore in Gallura. Sono quasi cinquemila le preferenze per il M5S, con 1.578 voti per il consigliere regionale uscente e coordinatore provinciale del MoVimento, Roberto Li Gioi, che dice: «Quello in Gallura è un risultato lusinghiero considerato il fatto che il territorio si conferma, ancora una volta, zona forte per il centrodestra».

Sconfitte

Tra gli amministratori uscenti, non sederà tra gli scranni della XVII legislatura sarda, l'ex assessore agli Enti locali e capo di Gabinetto del governatore uscente, Christian Solinas, Quirico Sanna, in quota Psd'Az, che affida a un post sui social il commento della sua sconfitta: «Non ho da recriminare nulla a nessuno, la colpa è solo mia: grazie a quei pochi elettori che mi hanno voluto onorare della loro fiducia, cercherò di continuare a operare nel bene e di aiutare chi ha bisogno».

