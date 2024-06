Il paradiso sul mare del liutaio tedesco «Qui un’oasi di pace» 

Avrebbe potuto scegliere di vivere in qualunque parte del mondo ma alla fine Frank Eickmeyer, 60 anni, tedesco, ha scelto la tranquillità di Sant’Andrea, nel litorale di Quartu, non solo per abitarci ma anche per aprire la sua liuteria.

È qui, davanti al mare cristallino, a due passi dalle rovine della Villa Romana, che costruisce con le sue mani, violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Strumenti perfetti che sono finiti nelle mani dei più grandi violinisti al mondo e che attualmente realizza anche per il lirico e per il Conservatorio di Cagliari. E proprio nei giorni scorsi la sua "Liuteria della Quercia” ha festeggiato i 40 anni di attività, con una grande festa in musica a cui hanno partecipato tanti allievi del Conservatorio e del Lirico e tanti amici di questi liutaio gentile che sembra quasi uscito dal mondo delle favole.

La storia

«Ho sempre avuto un amore sconfinato per la musica» racconta Eickmeyer, «suonavo il violoncello e un giorno ho deciso che gli strumenti me li sarei realizzati io». Così ha cominciato a studiare, prima in Germania per 12 anni, poi a Parma, fino a diventare sempre più bravo. «Il primo strumento che ho costruito è stato un violoncello, me lo ricordo bene. L’avevo venduto a Colonia e sto ancora cercando quella persona. Non so che fine abbia fatto, se sia ancora viva, sta di fatto che nello strumento c’è sicuramente la mia etichetta. Mi piacerebbe davvero tanto ritrovarlo».

Il lavoro

E a cercare la legna per cerare gli strumenti Frank va personalmente. «Nei boschi in Alto Adige vicino a Bolzano dove andavano tutti i liutai nel ’600 e ’700 e poi in Bosnia dove prendo l’acero, sono andato anche subito dopo la guerra e ho rischiato di finire su una mina». Ma pazienza, «perché è la passione che ti spinge e la passione non ha limiti».

Quanto ci vuole per realizzare un violino? «Ma non so, io non ho mai contato le ore. Si dice che ci vogliano 400 ore ma dopo 40 anni, forse anche 300» sorride. «Io lavoro dalle 4 alle 12 ore al giorno, dipende, ma non mi pesa affatto».

Uno dei procedimenti più delicati dopo aver creato sagoma e forma, «è la verniciatura, che più che altro è una procedura molto lunga. Io faccio tutto con colori naturali». In 40 anni di strumenti, «ne avrò fatto più di 150. Diversi allievi hanno miei strumenti, così come un grande violinista in Norvegia e proprio i questi giorni è venuta anche Anna Tifu che voleva mettere a posto il violino». Nel corso della sua vita il liutaio tedesco ha girato mezzo mondo, «ma poi sono arrivato a Quartu e questo posto non lo lascio più».

Il paradiso sardo

E come dargli torto osservando il suo laboratorio circondato dal verde e dal canto degli uccellini, dove a fargli compagnia ci sono la sua adorabile moglie e il suo cagnone Mozart, che in altro modo non avrebbe potuto chiamarsi. «Questa è davvero un’oasi di pace per chi fa un lavoro come il mio. E poi nelle vicinanze ci sono tutti i servizi, centri medici compresi. E inoltre non mi possono certo lamentare dei vicini con cui abbiamo stretto una grande amicizia e ci supportiamo a vicenda».

E il lavoro è tanto perché gli artigiani come lui son rimasti davvero pochi. «A Cremona ci sono ancora trecento liutai» dice, «ma qui in zona di Cagliari eravamo in quattro ma adesso sono rimasto solo io. Quando ho cominciato 40 anni fa era di moda fare il mio mestiere poi invece la professione si sta un po’ perdendo. Ma ovviamente c’è un abisso tra un violoncello fatto a mano e uno che a mano non è fatto». La pensione, «è ancora lontana, non ci penso proprio, anzi non mi pongo nemmeno il problema finché le mani funzionano bene». Anzi c’è stato anche il tempo per creare, «un quartetto con i musicisti del Lirico e del Conservatorio che si chiama “Quartetto di Sant’Andrea”».

