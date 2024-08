Il paradiso dietro la Sella del diavolo 

L’eden moderno non ha l’albero di mele ma una fitta vegetazione mediterranea, rocce sparse e piccole grotte capaci di regalare ombra e all’occorrenza intimità. Perché va bene essere emancipati, ma oltre al sole rovente di un pomeriggio da bollino rosso un pizzichino di pudore potrebbe pure farsi sentire. Specie se non sei di quelli troppo abituati che lo dicono convinti è chiaro-chiaro che è la cosa più normale del mondo. «Vuole mettere il senso di libertà che si prova? Bisogna guardare oltre». Non certamente oltre il costume, che non c’è. C'è in compenso un'altra città, galleggiante e cresciuta all'ombra della Sella del diavolo. Fatta di calette raggiungibili solo via mare, dove incontri nudisti, amanti del silenzio, ed esodati da un Poetto decisamente troppo affollato dove rischi di ritrovarti all'ombra dell'ombrellone del vicino-vicinissimo.

Cala Fighera

«È questione di apertura mentale, poi ci si abitua», dice una simil sirenetta che mentre esce dall’acqua mostra un innocentissimo topless - che poi diventa nudo integrale -, e agita i capelli come nei film. Nessun rischio sconfinamento, come capitato qualche giorno fa ad Alghero: a Cala Fighera, nel paradiso dei nudisti a pochi passi dalla città, si finirebbe in mare o sugli scogli. Ma tanto normale non è se esistono leggi apposite che regolano le aree dedicate agli allergici al costume, altrimenti non si ritroverebbero lì, in una caletta che per arrivarci a piedi ci vogliono venti minuti circa tra rovi, strapiombi e rischio crolli. Meglio salire in gommone, che se sei fortunato e trovi Valter Coculo al timone, nel tragitto con la musica a palla e un gruppo di romani e siciliani per equipaggiamento, finisce che - nudità a parte - scopri angoli di Cagliari talmente meravigliosi che da soli basterebbero a far dimenticare anche i prezzi (folli) dei trasporti. Non certo i pregiudizi, di chi ad esempio si ostina ad andare al mare con il costume. «Niente da dire, ci mancherebbe. Ma credo ci debba essere tolleranza reciproca, d’altronde non facciamo nulla di male», dice l'uomo mimetizzato tra gli scogli che per istinto si copre le parti basse.

Le Seychelles

Superata l'allegra e folta comitiva di cormorani di vedetta su uno scoglio, ecco un pezzo d'Africa incastrato ai piedi della Sella del diavolo. Sabbia bianchissima, mare azzurrissimo e talmente trasparente che la maschera è superflua. Tre coppie e altrettante famiglie (col costume) si godono la pace della caletta sicuramente riservata che, dice Valter, i cagliaritani hanno ribattezzato La piccola Seychelles . Nulla da invidiarle, perché - servizi a parte-, sembra un pezzetto di paradiso terrestre, fuori dalle ordinarie rotte e senza problemi di parcheggio per arrivarci. Perché il mare è talmente spazioso che se decidi di buttar giù l'ancora per goderti lo spettacolo, male che vada finisci per socializzare e condividere l'aperitivo con l'equipaggio della barca vicina ma mai a tal punto da provare fastidio. E il selfie è di rito come al Bastione, così vedi un gruppetto di giapponesi che sfoderano il sorriso migliore e un'abbronzatura bianchiccia che c'è sicuramente ancora tanto da lavorare per gli standard nostrani. Quindici minuti di pausa, in mezzo alle occhiate particolarmente vivaci e poi si riparte.

Il salottino

Dieci minuti dopo c'è l'ottava meraviglia, una nuova caletta, piccola, incontaminata, riservata e spettacolare come le altre, che per arrivarci devi superare il grande coccodrillo di pietra in mezzo al mare e lo scoglio champignon (come il fungo). Nuova sosta, doverosa prima di sfilare davanti alla pienissima Calamosca. Anche qui non mancano i nudisti, appartati ta le rocce, tutti uomini, over sessanta. E poi dritti sino alla spiaggetta di Sant'Elia, con l'intera città vista dal mare che sembra ancora più bella.

RIPRODUZIONE RISERVATA