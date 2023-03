Il Papa: vergogna per gli abusi sui bimbi, collaboriamo per sradicare la brutalità 

Città del Vaticano. Il capo chino in preghiera e la parola «vergogna» detta in più occasioni: è l'immagine che racchiude il dolore di Papa Francesco, che in questi dieci anni ha posto tra le priorità la lotta alla pedofilia e agli abusi che per decenni hanno devastato la Chiesa, incrinando la sua credibilità tra i fedeli.

In molti viaggi ha incontrato le vittime, l’ha fatto anche in Vaticano e nel 2019 ha convocato uno storico summit con i capi delle conferenze episcopali e i responsabili degli ordini religiosi. «È l'ora di collaborare tra noi per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a livello ecclesiale», disse a conclusione dell'incontro.

A scuotere il Papa i racconti delle vittime, alle quali ha aperto le porte della sua casa a Santa Marta. Racconti che portarono alle dimissioni in massa nella conferenza episcopale cilena o che hanno spinto a cammini di conversione altri episcopati, da quello irlandese a quello francese.

