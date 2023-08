Il Papa va in Mongolia «come fratello di tutti» 

VATICANO. Ancora un Paese di frontiera, ancora una piccola Chiesa, questa volta forse la più piccola al mondo, con solo 1.500 battezzati. Sono quelli che papa Francesco incontrerà nel suo imminente viaggio apostolico che da giovedì a lunedì 4 settembre lo porterà in Mongolia come «fratello di tutti», come ha detto ieri in Piazza San Pietro. Il Papa si è voluto quindi rivolgere «proprio a voi, fratelli e sorelle della Mongolia, dicendovi che sono felice di viaggiare per essere tra voi come fratello di tutti». Difficilmente potrà essere il contesto per “triangolazioni” diplomatiche su problemi come la guerra in Ucraina, pur essendo in cantiere la tappa a Pechino della missione di pace affidata al cardinale Matteo Zuppi. La Mongolia è legata per molti versi alla Russia e allo stesso tempo, per economia e trasporti, dipende molto dalla Cina. Mantiene una sua posizione non esposta, a debita distanza anche da questioni come la guerra. La presenza del Papa tra le due grandi nazioni, comunque, potrà essere un buon segnale anche per la comunità cattolica in Cina, pur senza messaggi diretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA