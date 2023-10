Il Papa: «Tacciano le armi e si ascolti il grido di pace» 

Città del Vaticano. Il Papa è preoccupato per un possibile allargamento del conflitto in Medio Oriente e per la situazione umanitaria a Gaza. I suoi contatti con la piccola parrocchia cattolica all’interno della Striscia sono quasi quotidiani e il Pontefice conosce direttamente dalle persone sul posto l’estrema difficoltà della situazione.

Papa Francesco lancia un appello ai credenti: venerdì 27 ottobre sarà una giornata di preghiera e digiuno per i cattolici, gli altri cristiani e i rappresentanti delle altre fedi religiose, se vorranno aderire all’invito del Papa che nel pomeriggio, alle 18, sarà in piazza San Pietro. Un venerdì, giorno simbolico, perché è la giornata di preghiera per i musulmani che in alcune zone del mondo si sta trasformando invece in un appuntamento di protesta e scontri.

«Tacciano le armi, si ascolti il grido di pace dei poveri, della gente, dei bambini», ha detto il Papa all’udienza generale. «La guerra non risolve alcun problema, semina solo morte e distruzione, aumenta l’odio, moltiplica la vendetta. La guerra cancella il futuro».

Il Pontefice ha sottolineato che «le vittime aumentano e la situazione a Gaza è disperata. Si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria. Esorto i credenti a prendere in questo conflitto una sola parte: quella della pace, non a parole ma con la preghiera, con la dedizione totale».

Il 27 ottobre ci sarà un momento pubblico in Vaticano: «Alle 18 in San Pietro vivremo in spirito di penitenza un'ora di preghiera per implorare ai nostri giorni la pace. Chiedo a tutte le Chiese particolari di parteciparvi predisponendo iniziative simili che coinvolgano il popolo di Dio», ha concluso il Papa.

Un pensiero poi anche all'Ucraina perché «adesso non se ne parla ma il dramma continua». Intanto si sono visti i primi effetti della stretta dei controlli: le code per accedere in piazza San Pietro, dove si teneva l'udienza generale del Papa, erano lunghissime fin dalle prime ore del mattino.

