La Santa Sede non si rassegna alla guerra e cerca di aprire contatti e dialoghi, a tutti i livelli, che lascino uno spiraglio di speranza alla pace. Papa Francesco giovedì sera ha parlato per telefono con Abu Mazen. Secondo fonti dell’Autorità nazionale palestinese la telefonata ha riguardato «gli ultimi sviluppi in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme» e il Pontefice avrebbe anche espresso «tristezza per le vittime civili».