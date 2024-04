Papa Francesco in motoscafo con i canti che arrivano dai moli e l’alzaremi dei gondolieri. Venezia ha abbracciato il Pontefice per la sua visita breve, circa cinque ore, ma densa. Dalle detenute della Giudecca per le quali chiede «dignità», agli artisti della Biennale, dai giovani riuniti per lui alla Salute, fino al bagno di folla in piazza San Marco dove oltre 10mila persone hanno partecipato alla messa.