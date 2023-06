Papa Francesco torna a recitare l'Angelus con i fedeli dopo lo stop di una settimana per il ricovero al Gemelli. «Desidero esprimere la mia gratitudine – ha detto ai 15mila presenti in Piazza San Pietro – a quanti mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia, e mi hanno dato il sostegno della preghiera. Questa vicinanza è stata per me di grande conforto».