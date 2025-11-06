Il Papa riceve Abu Mazen: «Due Stati» 

CITTÀ DEL VATICANO. Papa Leone XIV ha ricevuto in Vaticano Abu Mazen. È stato il primo incontro del nuovo pontefice con il presidente dello Stato di Palestina, come definito nelle comunicazioni ufficiali della Santa Sede, che ha riconosciuto lo Stato dieci anni fa, nel giugno del 2015. E in quel solco avviato da Papa Francesco, ieri Leone XIV ha confermato che occorre «perseguire la prospettiva della soluzione a due Stati».

Stop al conflitto

Nel corso del faccia a faccia, durato circa mezz'ora, è stata anche sottolineata «l'urgenza di prestare soccorso alla popolazione civile a Gaza e di porre termine al conflitto», ha riferito il Vaticano al termine dell'incontro.

«Grazie per ricevermi, sono felice e grato di essere nuovamente qui», ha detto il presidente Mahmoud Abbas, stringendo la mano al Pontefice e portandogli un dono dalla basilica della Natività di Betlemme. Per il suo arrivo sono state messe in campo notevoli misure di sicurezza: già da molto tempo prima dell’orario fissato per la visita sono stati chiusi molti degli accessi a via della Conciliazione e intorno al Vaticano. I pellegrini hanno comunque continuato il loro pellegrinaggio alla Porta Santa della basilica di San Pietro attraverso percorsi dedicati.

L’ultima visita di Abu Mazen in Vaticano risaliva al dicembre del 2024 quando, con Papa Francesco, si era sottolineata, anche in quella occasione, «l'importanza di raggiungere la soluzione per i due Stati».

Contatti telefonici

Con Leone Abu Mazen aveva invece avuto un colloquio telefonico nello scorso luglio, nel quale avevano parlato soprattutto della situazione umanitaria a Gaza, che resta nelle preoccupazioni del Papa e della Santa Sede. Il presidente palestinese ieri non ha avuto invece colloqui in Segreteria di Stato, considerati gli impegni all'estero sia del cardinale Pietro Parolin, in Brasile per la Cop30, che di monsignor Paul Richard Gallagher, in questi giorni in visita ufficiale in Sri Lanka.

Abu Mazen, dopo l'incontro con il Papa, ha visitato una mostra su Betlemme e, secondo quanto riferito dal suo entourage, ha comunque mostrato soddisfazione per il primo incontro con Prevost, soprattutto per la questione del riconoscimento dello Stato da parte della Santa Sede che segna quest'anno il decimo anniversario. Che sia la cosa prioritaria per i palestinesi è emerso anche quando, dopo l'omaggio alla tomba di Papa Francesco, Abu Mazen aveva ricordato che Bergoglio aveva deciso di riconoscere la Palestina senza che gli fosse chiesto.

La linea

Due Stati, aiuti umanitari alla popolazione civile e dialogo: questa resta l'indicazione della diplomazia vaticana per risolvere l'annoso conflitto in Medio Oriente. E in quest'ottica Papa Leone XIV ha salutato mercoledì giovani palestinesi, israeliani e statunitensi che hanno partecipato a un programma educativo promosso da Scholas Ocurrentes. Leone ha detto loro che tutti devono costruire ponti per arrivare alla pace. Il presidente Abu Mazen resterà a Roma anche oggi, giornata nella quale incontrerà le autorità italiane, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.

