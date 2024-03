Il Papa presiede la Veglia 

Dopo la rinuncia all’ultimo momento a presenziare alla Via Crucis al Colosseo, papa Francesco ha presieduto come previsto ieri sera la veglia pasquale a San Pietro. Pur con la voce a tratti flebile, ha letto la sua omelia, in quella che peraltro è la celebrazione più lunga e solenne dell’intero anno liturgico. Un ulteriore segno positivo, in questo Triduo pasquale per il Pontefice, di quelli che in questi giorni ognuno coglie per valutare il suo stato di affaticamento o di buona salute.