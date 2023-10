Il Papa prega per gli ostaggi  

Città del Vaticano. È un lavoro senza sosta quello del Papa e della diplomazia vaticana per trovare una via d’uscita nella crisi tra Israele e Palestina. Un impegno che cammina di pari passo con la preghiera. E ieri Francesco, invocando la pace nella preghiera a San Pietro, ha detto che «è un’ora buia» e serve una conversione di chi fomenta odio e conflitti. Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin torna a chiedere che «le ragioni della pace possano prevalere su violenza e guerra. Quindi nel concreto è un appello per la liberazione degli ostaggi e per la crisi umanitaria di Gaza». Parolin ha anche reso noto che si sta lavorando per un incontro tra il Papa e le famiglie degli ostaggi israeliani. Papa Francesco da giorni ha espresso il desiderio di testimoniare personalmente la sua vicinanza alle famiglie. La via diplomatica della Santa Sede si muove su contatti a 360 gradi. Parolin ha ribadito che la soluzione dei due popoli, due Stati «è sempre stata» e continua ad essere «la posizione» della Santa Sede per Israele e Palestina.

