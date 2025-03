Il Papa: «Per me un lungo ricovero»  

Roma. Prosegue la situazione di stabilità di papa Francesco, al ventiquattresimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per la polmonite bilaterale, con lievi e graduali miglioramenti, all'interno comunque di un quadro complesso. È quanto è emerso ieri dalla Sala stampa vaticana, in assenza di un nuovo bollettino dell'equipe medica, atteso invece per oggi. Ieri i medici hanno fatto sapere che la situazione è quella di sabato, con la «stabilità» del Papa e un miglioramento «confermato e consolidato».

Ieri il Pontefice ha partecipato alla messa, nella cappella attigua alla sua camera al Gemelli, e nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana e le relative meditazioni e preghiere. Ma è stata anche una giornata di lavoro, con la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e del sostituto per gli Affari generali monsignor Edgar Pena Parra.

L’Angelus

All'Angelus il Papa ha fatto riferimento alla Siria e al riaccendersi della violenza nel Paese: «Insieme continuiamo a invocare il dono della pace, in particolare nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele, nel Libano e nel Myanmar, in Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo», dice nel testo preparato per la preghiera mariana di mezzogiorno, diffuso anche oggi in forma scritta come nelle ultime tre domeniche. E nel discorso il Pontefice torna sul suo stato di malato. «Nel mio prolungato ricovero qui in ospedale, anch'io sperimento la premura del servizio e la tenerezza della cura, in particolare da parte dei medici e degli operatori sanitari, che ringrazio di cuore. E mentre sono qui - aggiunge - penso a tante persone che in diversi modi stanno vicino agli ammalati e sono per loro un segno della presenza del Signore». Per il Papa, «abbiamo bisogno di questo, del miracolo della tenerezza, che accompagna chi è nella prova portando un po' di luce nella notte del dolore». Sempre all'Angelus, Bergoglio ringrazia «tutti coloro che mi stanno mostrando la loro vicinanza nella preghiera», e si unisce «spiritualmente a quanti nei prossimi giorni parteciperanno agli Esercizi spirituali della Curia romana».

RIPRODUZIONE RISERVATA