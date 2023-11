Il Papa: palestinesi ed ebrei popoli fratelli 

Città del Vaticano. Il Papa ha incontrato ieri due delegazioni, israeliana e palestinese, per confermare la sua vicinanza a due popoli che “soffrono”. A Santa Marta ha visto dodici parenti di ostaggi israeliani detenuti da Hamas, poi nell’Auletta Paolo VI dieci palestinesi, che hanno parenti a Gaza, in diversi casi uccisi. Una ventina di minuti per ciascuno dei gruppi per sottolineare che «il popolo palestinese, il popolo di Israele, hanno il diritto alla pace, hanno il diritto di vivere in pace», sono «due popoli fratelli», come dirà in un video-appello per la pace in tutte le lingue, compreso l’arabo e l’ebraico.

Ma la giornata è stata segnata anche da alcune incomprensioni. Se gli israeliani si sentono «delusi» perché Papa Francesco ha parlato di terrorismo senza fare distinzioni, la delegazione di palestinesi - che ha invitato il Papa a recarsi a Gaza - riferisce che il Pontefice ha concordato con loro sul fatto che il popolo palestinese subisca «un genocidio». Una ricostruzione che viene però smentita dal Vaticano. Il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, la definisce «irrealistica». Le critiche al Papa arrivano dalla presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni: «Il Papa mette tutti sullo stesso piano. Ma la partenza è il terrore che esegue il disegno di sterminio degli ebrei nel mondo mentre la guerra è necessaria alla difesa di Israele».

